عاشور جلول: “المفاوضات مع سوياد جارية وهذه هي أهدافنا للموسم المقبل”

تحدث رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، عاشور جلول عن الميركاتو الصيفي للفريق، والأهداف المسطرة للموسم المقبل.

وكشف عاشور جلول، في تصريحات للإذاعة الوطنية: “تعاقدنا مع المدرب لافان، وحارس المرمى بن بوط، ونحن في مفاوضات مع سوياد”.

وأضاف بخصوص أهداف الفريق للموسم الجديد: “هدفنا التتويج بلقب البطولة لضمان مشاركة في رابطة الأبطال، بالإضافة لأهداف أخر على مستوى التكوين”.

وجدد عاشور جلول، عزمه على اسعاد جماهير اتحاد العاصمة، من خلال عودة الفريق للعب على الأدوار الأولى والتتويج بالألقاب.