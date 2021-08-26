عاشور جلول: “اليوم الإمكانيات حاضرة ولا يوجد أي عذر لعدم لعب الأدوار الأولى”

إجتمع رئيس مجلس إدارة فريق إتحاد العاصمة عاشور جلول مع لاعبي الفريق اليوم الخميس من أجل تقييم حصيلة الموسم الذي إحتل فيه فريق سوسطارة المركز الرابع.

ونقلت الصفحة الرسمية لفريق سوسطارة تصريحات رئيس مجلس الإدارة عاشور بعد نهاية إجتماعه مع اللاعبين أين تحدث قائلا:

“إستقبلنا اليوم جميع اللاعبين والمسيرين في الفريق، وذلك من أجل تقيين حصيلة موسم 2020-2021، صراحة شخصيا أضن أن الأهداف التي سطرناها بداية الموسم، لم نحققها، وقررنا تصحيح تنظيم وإعادة تهيئة الفريق، لكننا أنهينا الموسم في المركز الرابع واللإقصاء من منافسة كأس الرابطة كما يعرفه الجميع، وعلى العموم حتى نكون واقعيين وإيجابيين أضن أن الموسم لم يكن كارثيا كما يعتقد البعض، حيث كانت لدينا بداية موسم صعبة، لكن عرفنا كيف نخرج من هذه الأزمة، وأنهينا الموسم في المركز الرابع، صحيح أنه لم يكن هدفنا في بداية الموسم على العموم كان موسم تعلمنا منه الكثير من ناحية الخبرة، وسجلنا بعض النقاط التي أخطأنا فيها، أضن أنه لدينا لاعبين جيدين وأنا أحييهم من هذا المنبر وسنحضر للموسم المقبل حتى نكون أكثر فعالية من الموسم الماضي، اليوم الإمكانيات حاضرة ولا يوجد أي عذر لعدم لعب الأدوار الأولى، وسنحضر للمشاركة في المنافسات الإفريقية لموسم 2022-2023”.