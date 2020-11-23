عاشور جلول: “تشيكوليني أخطأ ودفع ثمن ذلك”

الرياضة
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عاشور جلول: “تشيكوليني أخطأ ودفع ثمن ذلك”
بقلم أمير بهلول

كشف عاشور جلول، رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة، أن المدرب “تشيكوليني” أخطأ في حق الفريق ودفع ثمن ذلك.

وقال “جلول” في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “تشيكوليني أخطأ وعليه دفع الثمن. لقد اتخذنا قرار إقالته”.

وأضاف: صحيح أنه مستاء من الهزيمة، لكن ليس مبررا لمقاطعة الحفل البروتوكولي، لقد طلبنا منه الصعود إلى المنصة الشرفية لتسلم ميداليته، لكنه تشبث بموقفه نحن مستاؤون من تصرفه”.

وتابع: “هذه التصرفات غريبة على اتحاد الجزائر، لسنا مستعدين لحدوثها دون اتخاذ الاجراءات الضرورية”.

في حين ختم كلامه: “حتى عنتر يحيى تفاجأ لتصرف تشيكوليني، الذي لم يظهر له أي أثر منذ السبت، سنكلف المدرب المساعد بمهمة قيادة التدريبات إلى غاية تعيين مدرب جديد”.


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