عاشور جلول: “تشيكوليني أخطأ ودفع ثمن ذلك”

كشف عاشور جلول، رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة، أن المدرب “تشيكوليني” أخطأ في حق الفريق ودفع ثمن ذلك.

وقال “جلول” في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “تشيكوليني أخطأ وعليه دفع الثمن. لقد اتخذنا قرار إقالته”.

وأضاف: صحيح أنه مستاء من الهزيمة، لكن ليس مبررا لمقاطعة الحفل البروتوكولي، لقد طلبنا منه الصعود إلى المنصة الشرفية لتسلم ميداليته، لكنه تشبث بموقفه نحن مستاؤون من تصرفه”.

وتابع: “هذه التصرفات غريبة على اتحاد الجزائر، لسنا مستعدين لحدوثها دون اتخاذ الاجراءات الضرورية”.

في حين ختم كلامه: “حتى عنتر يحيى تفاجأ لتصرف تشيكوليني، الذي لم يظهر له أي أثر منذ السبت، سنكلف المدرب المساعد بمهمة قيادة التدريبات إلى غاية تعيين مدرب جديد”.