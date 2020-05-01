عاشور جلول: “رسميا.. عنتر يحيى هو المدير الرياضي الجديد لإتحاد العاصمة”

الرياضة
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عاشور جلول: “رسميا.. عنتر يحيى هو المدير الرياضي الجديد لإتحاد العاصمة”
بقلم أمير بهلول

أعلن “عاشور جلول” رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة عن تعيين اللاعب الدولي السابق “عنتر يحيى” كمدير رياضي للفريق.

وقال “عاشور جلول” في تصريحاته للإذاعة الوطنية: “قمنا امس الخميس باجتماع للجمعية العامة، وعينا مجلس الإدارة الجديدة”.

وأضاف: “لم نوزع المهام بعد، أتممنا التهيئة الإدارية للفريق ومن اليوم سننطلق في توزيع المهام”.

وتابع: “من أجل تسيير الفريق هناك 4 تقسيمات إدارية وهي مجلس الإدارة، المديرية العامة للفريق، المديرية الرياضية التي سيمثلها عنتر يحيى، بالإضافة إلى لجنة الأنصار ومحيط الفريق وغيرها من الأمور”.

وأردف قائلا: “اتفقنا مع عنتر يحيى على كل شيء وقد بدأ العمل، وننتظر دخوله للجزائر فقط”.

وختم كلامه: “عنتر يحيى سيتكلف بتعيين المدرب الجديد للفريق فهذه من مهامه، وسيكون المسؤول الرياضي عن الفريق الأول وعن مركز التكوين وغيرهم”.


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