عاشور جلول: “سنتعاقد مع مدرب كبير الموسم المقبل وسيكون أجنبيا” !

الرياضة
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عاشور جلول: “سنتعاقد مع مدرب كبير الموسم المقبل وسيكون أجنبيا” !
بقلم أمير بهلول

كشف “عاشور جلول” عن مواصفات المدرب الجديد لإتحاد العاصمة للموسم المقبل والذي سيكون أجنبيا.

وقال “عاشور جلول” في تصريحات للإذاعة الوطنية: “نحن نفكر في التعاقد مع مدرب كبير في إتحاد العاصمة في الأيام القادمة إن شاء الله”.

وأضاف: “نفكر في التعاقد مع مدرب أجنبي، نحن في إتصال من أجل التعاقد مع مدرب أجنبي سواء من البرتغال أو من إسبانيا وحتى من كرواتيا لحد الآن”.

وتابع: “ربما سيكون مدرب ألماني ولربما برازيلي أيضا، لكن الأوفر حظا هو من إسبانيا والبرتغال وكرواتيا”.

وختم كلامه: “زغدود اتفقنا معه لإنهاء البطولة وأن يخرج الفريق من هذه الأزمة، نريد منه تحسين وضعية الفريق وأن يلعب البوديوم”.


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