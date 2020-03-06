عاشور جلول: “سنتعاقد مع مدرب كبير الموسم المقبل وسيكون أجنبيا” !

كشف “عاشور جلول” عن مواصفات المدرب الجديد لإتحاد العاصمة للموسم المقبل والذي سيكون أجنبيا.

وقال “عاشور جلول” في تصريحات للإذاعة الوطنية: “نحن نفكر في التعاقد مع مدرب كبير في إتحاد العاصمة في الأيام القادمة إن شاء الله”.

وأضاف: “نفكر في التعاقد مع مدرب أجنبي، نحن في إتصال من أجل التعاقد مع مدرب أجنبي سواء من البرتغال أو من إسبانيا وحتى من كرواتيا لحد الآن”.

وتابع: “ربما سيكون مدرب ألماني ولربما برازيلي أيضا، لكن الأوفر حظا هو من إسبانيا والبرتغال وكرواتيا”.

وختم كلامه: “زغدود اتفقنا معه لإنهاء البطولة وأن يخرج الفريق من هذه الأزمة، نريد منه تحسين وضعية الفريق وأن يلعب البوديوم”.