عاشور جلول: “سنعمل على إستعادة النقاط الثلاث المخصومة أمام المولودية”

الرياضة
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عاشور جلول: “سنعمل على إستعادة النقاط الثلاث المخصومة أمام المولودية”
بقلم يونس رزيق

أكد الرئيس المدير العام لمجمع serport المالك الجديد لغالبية أسهم إتحاد العاصمة، أنه سيعمل على إستعادة النقاط الثلاث المخصومة من مباراة الداربي أمام مولودية الجزائر.

وتحدث المالك الجديد لأسهم فريق إتحاد العاصمة “عاشور جلول” حول مستقبل الفريق في إتصال للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“نحن نعمل من أجل استعادة النقاط الثلاث أمام مولودية الجزائر، واتخذنا القرار المناسب وسنفعل كل شيء من أجل إستعادة النقاط الثلاث”.

وأضاف:”سيربور مستعدة لدفع كل التكاليف، نحن نتابع القضية، بعد شهر أو شهر نصف سيكون القرار النهائي”.


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