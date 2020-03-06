عاشور جلول: “سنعيد إتحاد العاصمة للواجهة من جديد”

أكد عاشور جلول الرئيس المدير العام لمجمع “SerPort”، أنه يفتخر بكونه المالك الجديد لإتحاد العاصمة.

وقال “عاشور جلول” في تصريحاته للقناة الإذاعية: “نفتخر بكوننا المالك الجديد لنادي إتحاد العاصمة”.

وأضاف:”لدينا مشروع رياضي وتجاري، سنمنحه كل الإمكانيات من أجل التطور إيجابيا، الاتحاد فريق كبير وعريق، ولهذا السبب نحن نريد تحسين وتطوير هذا النادي”.

وتابع:”نحن في حالة مستعجلة ونشكر دزيري على كل ما قدمه مع اتحاد العاصمة، منذ الأيام الأولى شاهدنا بلال وهو يعمل في ظروف صعبة سواء ماديا أو معنويا، عمل كل ما في استطاعته في كافة المنافسات”.

وأردف قائلا: “قررنا التعاقد مع منير زغدود لأنه وافق منذ الوهلة الأولى، خاصة أنه من بين أبناء الفريق، واتفقنا معه لغاية إنهاء الموسم، لكن هذا لا يعني أنه سيغادر في نهاية الموسم ربما سيكون معنا الموسم المقبل”.

في حين ختم كلامه:”يجب علينا إخراج الإتحاد من هذه الأزمة عاجلا”.