عاشور جلول: “سنقدم أجهزة التنفس والانعاش هذا الأحد”

الرياضة
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عاشور جلول: “سنقدم أجهزة التنفس والانعاش هذا الأحد”
بقلم أمير بهلول

أكد عاشور جلول رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، أنه سيقدم أجهزة التنفس والانعاش والعديد من المساعدات الطبية هذا الأحد لوزارة الصحة.

وقال عاشور جلول في تصريح للإذاعة الوطنية: “نحن في الحجر الصحي منذ شهر الآن، ونتمنى الشفاء العاجل للمرضى، وعلى الجميع أن يحموا أنفسهم وعائلتهم”.

وأضاف: “قمنا بالمبادرات بطبيعة الحال سواء في الشركة أو في نادي إتحاد العاصمة، في بداية شهر مارس منذ التعرف على أول حالة، قمنا بكل الاجراءات اللازمة”.

وتابع: “اشترينا بطبيعة الحال المسلتزمات الطبية ويوم الأحد نبدأ في توزيعها وسنوفرها للصيدلية العامة اجهزة التنفس، اجهزة انعاش وغيرها”.

وتابع: “وجدنا سوى 4 أجهزة على مستوى السوق الدولية ونريد أن نصل إلى 15 جهاز”.


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