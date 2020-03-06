عاشور جلول: “سنكشف عن الإدارة الجديدة للفريق الأسبوع المقبل”

أكد الرئيس المدير العام لمجمع SERPORT “عاشور جلول” أنه سيتم الكشف عن الإدارة الجديدة لفريق إتحاد العاصمة الأسبوع المقبل.

وتحدث المالك الجديد لأسهم فريق إتحاد العاصمة “عاشور جلول” حول مستقبل الفريق في إتصال للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“الأسبوع المقبل، سنكشف عن الإدارة الجديدة للفريق “المديرية العامة”، “مجلس إداري جديد”، زغدود منحناه ورقة بيضاء من أجل اختيار طاقمه الفني”.

وأضاف:”سيربور سيبقى في المجلس الإداري، وسنعين مديرا عاما جديدا لتسيير إتحاد العاصمة، وسنعين مديرية رياضية جديدة، حتى في تنظيم الجماهير ولنقل المعلومة الرسمية”.