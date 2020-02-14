عاشور جلول: “طبقنا إرادة رئيس الجمهورية لمساعدة إتحاد العاصمة”

أكد عاشور جلول الرئيس المدير العام لمجمع “Serport”، أن شراء أسهم فريق إتحاد العاصمة جاء بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتحدث عاشور جلول عن شراء أسهم فريق سوسطارة في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

” قبل عدة أيام قمنا بتمويل فريق إتحاد العاصمة تحديدا شهر سبتمبر 2019، وبدأنا المغامرة مع هذا النادي الذي يملك تاريخا عريقا من حيث الألقاب وكل ما قدمه للكرة الجزائرية”.

وأضاف:”اليوم يمر الفريق بفترة صعبة وقمنا بمرافقته من حيث التمويل، واليوم طبقنا إرادة رئيس الجمهورية، وقررنا أن نضع شراء أسهم فريق سوسطارة كأحد أهدافنا “.