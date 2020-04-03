عاشور جلول: “عنتر يحيى مناجيرا جديدا لإتحاد العاصمة بنسبة 70%”

أكد الرئيس المدير العام لفريق إتحاد العاصمة “عاشور جلول”، أن اللاعب الدولي السابق “عنتر يحيى” سيكون أحد مناجرة فريق سوسطارة الموسم المقبل.

وتحدث عاشور جلول على تقدم الإتصالات مع مدافع المنتخب الوطني السابق في إتصال هاتفي مع القناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“الاتصالات متقدمة مع عنتر يحيى، وسيكون في تسيير الفريق بداية من الموسم المقبل، ويمكن القول أنه معنا بنسبة 70 بالمائة”.

وأضاف: “كنت في إتصال دائم مع عنتر يحيى، لكن للأسف بسبب هذا الوباء العالمي الإتصالات إنقطعت نوعا ما، سيكون من بين المناجرة الذين سيسيرون الفريق موسم 2020 – 2021”.