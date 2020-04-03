عاشور جلول: “لاعبو إتحاد العاصمة سيتبرعون ما بين مليون وثلاثة ملايين”

أكد الرئيس المدير العام لمجمع تسيير الموانئ “serport” ورئيس فريق إتحاد العاصمة “عاشور جلول”، أنه سيوفر للصيدلية المركزية يوم الأحد أجهزة تنفس إصطناعية، بالإضافة إلى العديد من الأسرة الطبية.

وتحدث عاشور جلول عن تبرع شركاته بمبلغ 5 ملايير سنتيم من أجل المساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة :

“عندي تقريبا شهر في الحجر الصحي، وأتمنى الشفاء لكل المصابين، والترحم على الموتى، ولا بد على الجزائريين أن يلتزموا بتعليمات الحماية”

وأضاف”أخذنا بعض المواقف بشراء أجهزة طبية للمستفشيات ، والمتمثلة في أجهزة التنفس وأسرة”.

“سنوفر هذه الأجهزة يوم الأحد، كما سنساهم بمبلغ مالي، أكثر من 5 ملايير سنتيم ، فيما يستعد لاعببو إتحاد العاصمة للتنازل على مليون إلى 3 ملايين سنتيم”.