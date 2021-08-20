عاشور جلول: “لا نريد ارتكاب نفس أخطاء الموسم الماضي”

تحدث رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، عاشور جلول عن السياسة التي يسع لانتهاجها انطلاقا من الميركاتو الصيفي الجاري، تحسبا للموسم المقبل.

وصرح عاشور جلول، للإذاعة الوطنية: “بدأنا في التفكير في الموسم المقبل من خلال أولا تقييم مشوارنا في الموسم الجاري من جميع الجوانب”.

وأضاف: “لا نريد ارتكاب نفس أخطاء الموسم الماضي، من خلال إجراء تغييرات كبيرة على التشكيلة، حيث نسعى للاحتفاظ بنواة الفريق، وتدعيمها بأسماءجديدة، بالإضافة لترقية بعض شبان الفريق”.

وختم عاشور جلول، بتوجيه كلمة لأنصار الفريق، أين قال: “أقول للانصار بأنه صحيح لم نكن عند حسن ضنهم في هذا الموسم، رغم الامكانيات التي وضعناها، لكن سنعمل على التدارك الموسم المقبل، وهدفنا ارضائهم”.