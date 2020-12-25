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عاشور جلول: “لم نفكر أبدا في إقالة عنتر يحيى”

الرياضة
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عاشور جلول: “لم نفكر أبدا في إقالة عنتر يحيى”
بقلم أمير بهلول

أكد “عاشور جلول” رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة، أنه لم يفكر أبدا في إقالة المدير الرياضي عنتر يحيى.

وقال “عاشور جلول” في تصريحات للإذاعة الوطنية: “مباشرة بعد الخسارة أمام المدية اجتمعنا مع المدير الرياضي وكان يجب علينا التدخل”.

وأضاف: “بعد مرور 4 جولات حصلنا على نقطتين كان يجب علينا دق جرس الإنذار وكان يجب علينا معرفة الأسباب”.

وتابع: “كنا نبحث عن الحلول وعن الأسباب وراء هذا التراجع..”.

وواصل حديثه: “لم تكن لدينا النية أبدا في التخلص من عنتر يحيى، البعض تحدث عن إمكانية إقالتنا لعنتر ولكن لم نفعل هذا”.

في حين ختم كلامه: “اجتمعنا معه من أجل معرفة الأسباب وأعيد وأكرر لم نفكر أبدا في التخلص من عنتر يحيى”.


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