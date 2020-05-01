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عاشور جلول: “ندرس إمكانية تخفيض الأجور من 45 إلى 50 %”

الرياضة
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عاشور جلول: “ندرس إمكانية تخفيض الأجور من 45 إلى 50 %”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث عاشور جلول، رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، عن قضية أجور اللاعبين خلال فترة توقف المنافسة، وكيفية معالجتها.

وصرح عاشور جلول، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “على المستوى القانوني هذه الحالة غير مذكورة في عقود اللاعبين”.

وأضاف: “تحدثنا مع لاعبينا في هذا الخصوص، والجميع أبدى جاهزيته لمراجعة الأجور الخاصة بفترة الحجر الصحي”.

وتابع عاشور جلول: “في حال تم استئناف المنافسة في 14 ماي، سنكون قد قضينا فترة شهر ونصف دون نشاط، وبالنسبة لنا يجب على الأقل تخفيض أجور هذه الفترة بنسبة 45 إلى 50%”.


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