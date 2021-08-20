عاشور جلول: “نريد الاحتفاظ بخدمات زغدود والاستفادة من خبرة زيماموش”

أكد عاشور جلول رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، عن رغبته في الاحتفاظ بخدمات مدربه منير زغدود، في الموسم المقبل، رغم تأكيد انتدابه للمدرب دنيس لافان.

وأوضح عاشور جلول، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “قمنا بانتداب المدرب لافان، لتوليه العارضة الفنية للفريق، انطلاقا من الموسم المقبل”.

وأضاف: “نسعى أيضا للاحتفاظ بخدمات منير زغدود، ضمن الطاقم الفني للفريق الأول، وإذ لم يوافق عل ذلك، سنعرض عليه اقتراح آخر”.

ومن جهة أخرى، تحدث عاشور جلول، عن مستقبل الحارس زيماموش، مصرحا: “زيما بما أنه يتواجد في نهاية مشواره، نسعى للاحتفاظ به والاستفادة من خبرته كمدرب لحراس المرمى”.