عاشور جلول يتحدث عن عودة عليق لادارة الاتحاد

تحدث رئيس مجلس ادارة اتحاد العاصمة، عاشور جلول، عن الشائعات التي تم تداولها مؤخرا بخصوص الرئيس الأسبق للفريق سعيد عليق

وصرح عاشور جلول، للإذاعة الوطنية: “احترم كثيرا سعيد عليق، الذي كان ولايزال رئيس النادي الهاوي لاتحاد العاصمة”.

كما أضاف: “اسم عليق، يتكرر تداوله في كل مرة، قبل أي موعد هام للفريق، لكن ليس لمصلحة الفريق، بل لخدمة أغراض بعض الأطراف”.

وتابع عاشور جلول: “الشاعات التي تم الترويج لها بخصوص انضمام عليق للإدارة الحالية، لا أساس لها من الصحة”.