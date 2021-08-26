عاشور جلول يجتمع بلاعبيه لتسطير أهداف الموسم المقبل

إجتمع صبيحة اليوم الخميس رئيس مجلس إدارة فريق إتحاد العاصمة عاشور جلول بتعداد الفريق الأول، حيث تم التطرق إلى عدة نقاط، أهمها الأهداف التي كانت مسطرة خلال الموسم الكروي المقبل 2021-2022.

ووعد رئيس مجلس الغدارة عاشور جلول لاعبيه بتوفير كل الإمكانيات اللازمة تحسبا للموسم القادم 2022/2021 لتحقيق نتائج أفضل من تلك المحققة هذا الموسم بعدما إكتفى فريق سوسطارة بالمركز الرابع.

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