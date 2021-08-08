عاشور جلول يرد على عنتر يحيى بطريقة غير مُباشرة

رد أمسية اليوم الأحد رئيس مجلس إدارة فريق إتحاد العاصمة “عاشور جلول” على تصريحات المُدير العام الرياضي المُقال من منصبه “عنتر يحيى”.

وقال عاشور جلول في تصريحات للقناة الرسمية لفريق إتحاد العاصمة:”تحدثنا اليوم أيضا على الموسم الذي يُشارف على النهاية، والذي لم يكن في مستوى التطلعات خاصة بالنظر للأموال الكثيرة التي صُرفت وكذا الإمكانيات الكبيرة التي وُضعت تحت تصرف الفريق”.

وأضاف:”لم نحقق الأهداف التي رسمناها في بداية الموسم، حيث ضيعنا الكأس الممتازة، البطولة وكذا خرجنا من نصف نهائي كأس الرابطة، ناقشنا أسباب ذلك وكيفية التحضير للموسم المُقبل، ونتمنى تحقيق أهدافنا الموسم المُقبل”.

وتُعتبر هاته التصريحات بمثابة رد قوي على عنتر يحيى ومفادها أنه لم ينجح في مهامه رغم الأموال التي صرفها.