عاشور جلول يكشف جديد الطاقم الفني لاتحاد العاصمة

بعد اقالته المدير الرياضي حسين آشيو، ومدرب الفريق زلاتكو كرمبوتيتش، تحدث رئيس اتحاد العاصمة عاشور جلول، عن الأسماء الجديدة.

وكشف عاشور جلول، للإذاعة الوطنية: “سننهي الموسم بقيادة المدرب المساعد جميل بن واجي، والمحضر بن خليفة، وأضع كل ثقتي فيهما”.

كما أضاف: “نحن في مفاوضات مع رضا عبدوش، ونأمل في التحاقه بطاقم الفريق، لتولي منصب المدير الرياضي”.

وتابع عاشور جلول: “نأمل في ترسيم انضمام رضا عبدوش، وتنصيبه رسميا بعد عيد الفطر المبارك”.