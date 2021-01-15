عاشور جلول يكشف عن الأسباب التي عرقلت إنطلاقة الإتحاد

تحدث رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة عاشور جلول عن الأسباب التي عرقلت إنطلاقة فريق سوسطارة مع بداية هذا الموسم.

وتحدث عاشور جلول عن إستفاقة فريق إتحاد العاصمة في الجولات الأخيرة في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“بعد سلسلة من الهزائم المتتالية، قمنا بإعادة النظر في بعض الأمور، وقمنا بإعادة تجديد الثقة في عنتر يحيى، والذي نمنحه ثقتنا الكاملة”.

وأضاف: “لقد كانت هناك بعض الخيارات الخاطئة على مستوى اللاعبين، وحتى الطاقم الفني، وهو ما كلفنا 5 مباريات دون إنتصار”

“سنقوم ببعض التغييرات على مستوى الهجوم، ونحن مجبرين على تدعيم التشكيلة”.