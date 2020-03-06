عاشور جلول يُوجّه رسالة لجماهير “إتحاد العاصمة”

وجّه عاشور جلول الرئيس المدير العام لمجمع “Serport”، رسالة لجماهير “إتحاد العاصمة” طالبا إياهم بالوثوق في الإدارة الجديدة.

وقال جلول في تصريحات للإذاعة الوطنية: “سنفتح بحول الله مقر النادي ومتجر للنادي قبل شهر رمضان المبارك”.

وأضاف: “”أقول للأنصار كونوا معنا في الفريق وأن تكون هناك الثقة بيناتنا، وسنحسن وضعية الفريق بحول الله، سنعيد الفريق لمكانته المعهودة في الأشهر المقبلة”.

وختم كلامه: “نتمنى التوفيق للفريق يوم غد أمام بارادو، نتمنى أن تكون هناك الروح الرياضية بين الفريقين في مباراة الغد”.