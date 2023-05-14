عاشور شلول :”سنقوم بتسوية الأمور العالقة بداية بالأجور”

أكد رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل عاشور شلول استعداده لتسوية الأمور العالقة بداية بالأجور.

وقال خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم “سأقوم ببعض القرارات التي ستكون بمشاورة الإدارة طبعا، الأهم هو سنتحمل المسؤولية وسنعمل على تسوية الأمور العالقة”

كما أضاف عاشور شلول “سنقضي على الأمور العالقة في العدالة بالنسبة للاعبين، ومنها أجور اللاعبين”.

وختم شلول “سنواصل عملنا من أجل تحقيق انطلاقة قوية”.

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