عاصفة الجزائر.. خسائر كبيرة في 14 ولاية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في الساعات الأولى من يوم الخميس، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية المصحوبة بعاصفة على الساعة 00 سا 00 دقيقة.

ففي ولايـة بومرداس وبالضبط بلدية دلس سجلت سقوط شجرة بالمكان قرية حدادة، بسبب العاصفة -سقوط شجرة في الطريق المدينة الجديدة. سقوط شجرة بحي سيد مجني، دون تسجيل أي خسائر بشرية. وفي بلدية اعفير سقوط شجرة على خيط كهربائي بحي قنور، دون تسجيل أي خسائر بشرية. كما تم إخماد الحريق مجمع عدادات كهربائية، دون تسجيل خسائر بشرية ببلدية الثنية. وسقوط سقف منزل بحي بن عمار، دون تسجيل أي خسائر بشرية في بلدية حمادي.

أما في ولاية باتنة، تم تسجيل سقوط شجرة بحي 800 مسكن، دون تسجيل خسائر.

وفي بلدية ثنية العابد تم إمتصاص مياه الأمطار من غرفة خزانة عدادات كهربائية بالمكان المسمى قرية بعلي.

كما تم ببلدية نقاوس إمتصاص مياه الأمطار داخل منزل بوسط المدينة.

وفي بلدية قيقبة سقوط عمود كهربائي على مستوى الطريق الوطني رقم 78، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

بلدية الشمرة

سقوط شجرة على الطريق بحي الدوك، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ولاية الجزائر

بلدية باب الوادي

سقوط شجرة على خيط كهربائي بشارع رشيد كواش ، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

بلدية الدويرة

سقوط شجرة على منزل بوادي منديل، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

بلدية درارية

سقوط عمود إنارة عمومية بحي بوجمعة تميم، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

بلدية بوزريعة

كما تم تسجيل سقوط خيط كهربائي بحي باراناس، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

بلدية الكاليتوس

سقوط شجرة على أسلاك كهربائية بسوق الجملة للخضر والفواكه، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

بلدية الحراش

سقوط شجرة على الطريق العمومي بحي كوريفة دون تسجيل أي خسائر بشرية.

بلدية باش جراح

كما تم تسجيل سقوط شجرة بوسط الطريق حي البدر، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

بلدية القبة

سقوط شجرة على سيارة أمام مسبح البلدي ،دون تسجيل أي خسائر بشرية.

بلدية براقي

سقوط لافتة إشهارية على عون أمن لمحطة الحافلات تم إسعافه ونقله إلى المستشفى.

ولاية سيدي بلعباس

بلدية سيدي لحسن

سقوط جدار اسطبل بمزرعة بلغول محمد، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ولاية غليزان

بلدية يلل

كما تم تسجيل سقوط شجرة على خيط كهربائي بالمكان المسمى دوار بني كثير، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

بلدية دار بن عبد الله

سقوط عمود كهربائي بالمكان المسمى دوار سيدي عبد العزيز. دون تسجيل أي خسائر بشرية.

بلدية وادي ارهيو

سقوط عمود كهربائي ذو الضغط العالي بقرية الشهداء، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ولاية قسنطينة

بلدية ديدوش مراد

في حين، تم تسجيل سقوط شجرة أمام مدخل منزلين مما ادى لسقوط جزئي لحائط فاصل بينهما بحي بوصبع ، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ولاية سعيدة

بلدية سعيدة

كما تم سقوط شجرة على خيوط كهربائية بمدرسة محند عامر،دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ولاية تيسمسيلت

إنهيار جزئي لجدار خارجي لمسكن أرضي بحي بويس، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

بلدية برج بونعامة

كما تم تسجيل سقوط عمود كهربائي بحي القادوس، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ولاية مستغانم

حاسي مماش

سقوط جدار خارجي، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ولاية برج بوعريريج

بلدية بئر قصد علي

كما تم تسجيل سقوط عمود كهربائي بالمكان المسمى قرية الخنق، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ولاية البويرة

بلدية الأخضرية

سقوط شجرة بالمكان المسمى قرية ورباش، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ولايـة سكيكدة

كما تم تسجيل إصابة شخص إثر معاينته لسقوط الأشجار و عمود إنارة عمومية بوسط المدينة. بلدية سيدي مزغيش

ولايـــة البليدة

بلدية وادي العلايق

كما تم تسجيل سقوط شجرة بالمكان المسمى حي الزاوية ، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

بلدية موزاية

سقوط شجرة أمام عيادة متعددة الخدمات، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

بلدية أولاد يعيش

كما تم سقوط عمود كهربائي بحي 1000 مسكن - سقوط عمود كهربائي بحي 400 مسكن دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ولايــة وهران

بلدية وهران

كما تم سقوط 3 أشجار على خيط كهربائي بشارع قالمة، حي مرافال، بشارع الجزائر سيدي الهواري.، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

بلدية بن فريحة

في حين، تم تسجيل سقوط جدار منزل على شخصين بالمكان المسمى دوار الدوم لهما جروح طفيفة. تم إسعافهما في عين المكان ونقلهما إلى المستشفى.

