عاصفة الجزائر.. 11 جريحًا دون وفيات في 5 ولايات

أكد نائب مدير الإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، المقدم نسيـم برناوي، أن التقلبات الجوية المتمثلة في عاصفة قوية مست 29 ولاية من الوطن، أسفرت عن إصابة 11 شخصًا بجروح خفيفة. دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضح المسؤول، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن نحو 30 ألف عون من الحماية المدنية جندوا عبر الولايات المعنية بالنشرية الجوية الخاصة. حيث قاموا بـ227 تدخلًا ميدانيًا لمعالجة مختلف الانعكاسات الناجمة عن هذه الاضطرابات الجوية المحمولة بهذه العاصفة.

وأضاف المتحدث أن الإصابات الخفيفة سجلت في خمس ولايات، بواقع خمس حالات بولاية الجزائر. حالتين بكل من مستغانم ووهران، وحالة واحدة بكل من الشلف والبليدة.

كما افاد برناوي بخصوص طبيعة التدخلات، أنها شملت 135 حالة سقوط أشجار، و47 سقوطًا لأعمدة وأسلاك كهربائية. إضافة إلى 36 انهيارًا جزئيًا لجدران خارجية أو أسقف سكنات. إلى جانب تسع تدخلات متفرقة، عبر مجمل الولايات الـ29 المتأثرة بالنشرية الجوية الخاصة.

وللإشارة، فإن النشرية الجوية الخاصة المتعلقة بالرياح القوية، الصادرة يوم الأربعاء، تبقى سارية المفعول إلى غاية اليوم على الأقل إلى الساعة الثانية عشرة زوالًا.

كما أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية نشرية جديدة من مستوى يقظة “برتقالي”، تمتد صلاحيتها إلى غاية يوم الجمعة.

