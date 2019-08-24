عاصفة “تبروري” تضرب خنشلة وتتلف 500 هكتار من أشجار التفاح

ضربت عاصفة محملة بالبرد والأمطار الغزيرة، ليلة أمس الجمعة، العديد من البلديات الغربية لولاية خنشلة.

وقد تسببت العاصفة في إتلاف حقول ومحاصيل فلاحية، خصوصا بمناطق بوحمامة ولمصارة ويابوس وشلية وقرى بلدية قايس وعين ميمون ونوغيس.

وتتحدث مصادر محلية عن تضرر 500 هكتار من غلال الأشجار الموسمية في مقدمتها أشجار التفاح بسبب تساقط حبات برد كبيرة.

وأحصى أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في دائرة الحامة، تسجيل وقوع أضرار جسيمة لحقت بأزيد من 50 سكن ريفي.

وفي طامزة، وتحديدا في مناطق محيط نوغيس، تسبب التهاطل الكثيف للأمطار في فيضانات خلفت خسائر مادية.

وقد جرى تسجيل تضرر نحو 15 مسلكا وجسرا صغيرا بالمنطقة، فيما تم إجلاء عائلات منكوبة.

كما ألحقت موجة البرد المفاجئة أضرارا مماثلة مست هياكل قرابة 50 سيارة ومركبة على مستوى مختلف مناطق خنشلة.

تبروري