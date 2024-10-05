عاصفة تتحول إلى إعصار عنيف وتضرب المحيط الأطلسي!

حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن العاصفة ليزلي تحولت إلى إعصار في المحيط الأطلسي.

وأضاف المركز ومقره ميامي، أن سرعة الرياح التي يحملها الإعصار تصل إلى 120 كيلومتراً في الساعة.

وفي غضون ذلك، حذر خبراء الأرصاد أيضا من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من ولاية فلوريدا الأمريكية يوم غد الأحد. وحتى منتصف الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه التوقعات بعد أيام من الإعصار هيلين، والذي ضرب ساحل خليج فلوريدا. قبل أن يتسبب في دمار بغرب ولاية كارولينا الشمالية وأجزاء من تينيسي وجورجيا وفيرجينيا.

وأكدت مصادر رسمية أمريكية، مقتل أكثر من مئتي شخص جراء الإعصار هيلين، الذي اجتاح ولايات عدة في جنوب شرق الولايات المتحدة. ما يجعله ثاني أعنف إعصار يضرب الولايات المتحدة منذ أكثر من نصف قرن.