عاصفة ترابية عملاقة تجتاح أستراليا..مصالح الأرصاد الجوية تحذر

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عاصفة ترابية عملاقة تجتاح أستراليا..مصالح الأرصاد الجوية تحذر
بقلم فوزية مسعدي

حذر مكتب الأرصاد الجوية بأستراليا من إستمرار العاصفة الترابية العملاقة التي تجتاح أستراليا إلى غاية نهاية اليوم الإثنين.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، أن الرياح الكبيرة التي أحدثتها العواصف الرعدية، أمس وسط منطقة “نيو ساوث ويلز”، والمرافقة بموجة من
العواصف الترابية حولت نهار بعض المدن إلى ليل دامس الظلام.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات بشأن العواصف الرعدية الشديدة التي ستمس بعض المناطق الداخلية للبلد، حيث ستتسبب هذه الرياح في  حدوث عاصفة غبار هائلة.

وأضاف المكتب أن العاصفة ستكون مصحوبة برياح تبلغ سرعتها 94 كلم في الساعة وستستمر إلى غاية نهاية اليوم الإثنين.


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