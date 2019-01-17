عاصفة ثلجية تتسبب في شل حركة المرور والحياة بالأردن

يشهد الأردن تساقطا كثيفا للثلوج على المرتفعات التي يزيد إرتفاعها عن 800 متر عن سطح البحر.

مما تسبب في شل حركة المرور والحياة في المناطق الشمالية والوسطى وإغلاق الطرق.

وعملت فرق الدفاع المدني والبلديات على فتح الطرق وبخاصة الطرق الرئيسة التي توصل المحافظات بالعاصمة عمان.

ودعت أمانة عمان المواطنين في ظل الظروف الجوية التي تشهد تساقط كثيف للثلوج، للإلتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية.

بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وعدم إيقاف المركبات بالشوارع تجنبا لإعاقة عمل الآليات بفتح الطرق.

وقررت الحكومة الأردنية تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات، وتأخير دوام الموظفين إلى الساعة العاشرة صباحا بدلا من الثامنة بسبب الثلوج.