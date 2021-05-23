عاصفة ثلجية تودي بحياة 21 عدّاء في سباق 100 كيلو متر في الصين

أفادت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء صباح اليوم الأحد، بوفاة 21 شخصاً على الأقلّ في شمال غرب الصين .

وهذا بسبب موجة طقس سيّء اجتاحت عدّائين كانوا يشاركون في سباق جبلي يمتدّ لمسافة 100 كلم.

وفوجئ المشاركون بأحوال جوية كارثية في المقطع المرتفع من السباق على مسافة تتراوح بين عشرين و31 كيلومترا.

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة نبأ وفاة 21 شخصا كانوا يشاركون السبت في ماراطون في الجبال بمقاطعة غانسو بشمال شرق الصين في عاصفة هوجاء.

وأكدت الوكالة إنه “في الساعة الثالثة من فجر اليوم الأحد ،كان 151 مشاركا آمنين”.

موضحة أن 172 شخصا كانوا يشاركون في السباق في “غابة حجر النهر الأصفر”.

وأضافت القناة أن “هذا يعني أن الحادث أسفر عن مصرع 21 شخصا”.

وقال رئيس بلدية بايين تشانغ شوتشين :”حوالى الظهر تأثر المقطع المرتفع من السابق على مسافة تتراوح بين عشرين و31 كيلومترا فجأة بأحوال جوية كارثية”.

وأوضح أنه “خلال وقت قصير، هطل برد وأمطار جليدية فجأة في هذه المنطقة وهبت عواصف ورياح قوية”، مشيرا إلى أن “الحرارة انخفضت بشكل حاد فجأة”.