عاصفة ثلجية عاتية تصيب شيكاغو وديترويت بشلل

تسببت عاصفة ثلجية قوية شهدتها مناطق في وسط غرب الولايات المتحدة، بإغلاق المدارس والطرقات والغاء نحو 1500 رحلة جوية.

وأغلقت المدارس في المدينتين وتم الإبلاغ عن العديد من حوادث السير، وتسارعت وتيرة إلغاء الرحلات الجوية.

وحذرت شركات الطيران من المزيد من إلغاء الرحلات في مطارات قريبة، وسمحت للركاب بتبديل مواعيد رحلاتهم مجانا.

ومن المتوقع أن يصل معدل تساقط الثلوج في شيكاغو وديترويت إلى 23 سم وبمعدل 2,5 سم في كل ساعة في ديترويت صباح الجمعة.

ويؤكد المسؤولون جاهزيتهم هذه المرة بـ 350 كاسحة ثلوج، ومع ذلك فإن المدينة شهدت عشرات حوادث.