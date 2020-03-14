عاصفة رملية تتلف 500 بيت بلاستيكي وخسائر بـ30 مليارًا في خنشلة

تسببت العاصفة الرملية الهوجاء التي ضربت مختلف المحيطات الفلاحية، في عرض صحراء النمامشة بالمنطقة الجنوبية لولاية خنشلة، أول أمس الخميس، والتي بلغت سرعتها حسب مصالح وحدة الأرصاد الجوية بين 70 و100 كلم، طيلة 24 ساعة بين ليلة الأربعاء إلى منتصف النهار من أول أمس، في إتلاف كلي وجزئي لأزيد من 500 بيت بلاستيكي.

وتوزعت البيوت البلاستيكية المتضررة على المحيطات الفلاحية بمنطقة لمزيرعة شمال ولاية بسكرة على طول حدودها مع ولاية خنشلة، وعبر عدد من المحيطات في صحراء النمامشة بالمنطقة الجنوبية للولاية، في مقدمتها محيطات الميتة وبوصلاح والبيخر وحليفايا وبونقار والغوار وتاقرارت، التي تضم وحدها أزيد من 300 بيت بلاستيكي.

فيما أحصى الفلاحون في هاتين المنطقتين، بسبب شدة الرياح إقتلاع ألواح الزنك عن أسقف نحو 80 بيتًا، حيث قدر الفلاحون المتضررون خسائرهم من مختلف أنواع الخضر الموسمية بأزيد من 30 مليار سنتيم، وأضحى العديد منهم في حكم المنكوب بنسبة مئة من المئة، في انتظار ربط اتصالاتهم مع مصالح الفلاحة المعنية في الولايتين، وكذا البحث عن سبل التعويض، لا سيما منهم الذين أمنوا على مزارعهم وأملاكهم المرتبطة بالنشاط الفلاحي لدى فروع الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي.