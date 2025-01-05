عاصفة شتوية عنيفة تهدد الولايات المتحدة الأمريكية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، من عاصفة شتوية كبرى في وسط الولايات المتحدة، مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج وتراكمات جليدية خطيرة، ودرجات حرارة شديدة البرودة، قبل أن تتحرك شرقاً خلال الأيام المقبلة، حسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه العاصفة، التي ستستمر إلى يوم الاثنين، إلى تساقط كميات كبيرة من الثلوج والأمطار. التي ستخلق ظروفا خطيرة لملايين الأشخاص من السهول الكبرى إلى الساحل الشرقي.

كما ستؤثر هذه الظروف الجوية على ما لا يقل عن 12 ولاية، مع احتمال انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

من جهته، حذّر مركز التنبؤ بالطقس التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكي من أنه “بالنسبة للبعض. قد يكون هذا أشد تساقط للثلوج منذ أكثر من عقد من الزمان”.

وتدهورت حالة الطرقات أمس السبت في مناطق بوسط الولايات المتحدة مع تسجيل انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وكان من المتوقع أن تسقط ثلوج غزيرة على مسافة واسعة بين وسط كانساس وإنديانا، خاصة على طول الشريط الشمالي من الطريق السريع 70، حيث كانت هناك فرصة عالية لسقوط ما لا يقل عن20 سنتيمترا من الثلج.

كما أوقف مطار مدينة كانساس الدولي مؤقتا عملياته بعد الظهر بسبب الجليد. وجرى تأخير عشرات الرحلات، بما في ذلك طائرة خاصة تنقل فريق كانساس سيتي تشيفز، قبل إعادة فتح المدارج.

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