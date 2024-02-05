عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وإعلان حالة الطوارئ

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ، حيث تضرب عاصفة شتوية قوية غرب الولايات المتحدة.

وتتساقط الأمطار الغزيرة على الساحل الغربي منذ عدة أيام، حيث تأثر 20 مليون شخص في كاليفورنيا بتحذير من الفيضانات.

واعتبارًا من يوم الأربعاء، هطلت أمطار كبيرة في شمال كاليفورنيا. وسجلت سان فرانسيسكو ما يصل إلى 2.5 سم من الأمطار في الساعة، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية (NWS).

وتأثر جنوب «ولاية غولدن ستايت» ولوس أنجلوس صباح الخميس. وغمرت المياه بعض الطرق في المدينة على نطاق واسع.

وتم إغلاق جزء من طريق ساحل المحيط الهادئ السريع. وهو الطريق السريع الذي يقصده العديد من السياح بسبب مناظره الخلابة على الساحل.

وتم إغلاق جزء من طريق المحيط الهادئ الساحلي السريع بسبب الفيضانات أثناء عاصفة ممطرة في بولسا تشيكا، كاليفورنيا.

كما تم إغلاق جزء من الطريق السريع لساحل المحيط الهادئ بسبب الفيضانات خلال عاصفة في بولسا تشيكا، كاليفورنيا.

وفاضت بعض المجاري وأظهر التلفزيون المحلي سيارات مغمورة بالمياه عند تقاطع طرق.

وعانى الساحل الغربي للولايات المتحدة من شتاء ممطر بشكل غير معتاد العام الماضي. بسبب سلسلة من العواصف المتقاربة التي تسببت في سقوط أمطار شبه قياسية.

وتسببت هذه الكوارث في مقتل أكثر من عشرين شخصًا وتسببت في أضرار جسيمة وانقطاع التيار الكهربائي.

ومع ذلك، سمح هذا هطول الأمطار لولاية كاليفورنيا بتجديد احتياطياتها من المياه بعد عدة سنوات من الجفاف الشديد.

تاريخياً، اعتادت كاليفورنيا على التناوب بين فترات الحرارة والأمطار الغزيرة. ودائماً ما يكون من الصعب ربط حدث مناخي معين بتغير المناخ.

ومع ذلك، ظل العلماء يحذرون منذ سنوات من أن الاحتباس الحراري. الذي يعطل المناخ ويزيد من وتيرة الأحداث المتطرفة، سواء العواصف أو موجات الحر.