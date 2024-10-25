عاصفة مدمرة تودي بحياة 66 شخصا وهذا موعد عودتها

أسفرت العاصفة الاستوائية “ترامي” التي ضربت شمال غرب الفلبين، عن مقتل 66 شخصاً على الأقل. في انهيارات أرضية وفيضانات واسعة النطاق.

وأجبرت السلطات على الإسراع للحصول على المزيد من القوارب، لإنقاذ آلاف السكان، الذين حوصر بعضهم على أسطح منازلهم.

وقد ابتعدت العاصفة الاستوائية “ترامي” عن شمال غرب الفلبين، اليوم الجمعة، بعدما تسببت بفيضانات واسعة النطاق. أجبرت السلطات المحلية على البحث عن المزيد من القوارب لإنقاذ آلاف الأشخاص الذين حوصروا بعضهم على أسطح منازلهم.

وأثار خبراء الأرصاد الجوية احتمالًا نادرًا من أن العاصفة وهي الـ 11، وواحدة من أكثر العواصف فتكًا. التي تضرب الفلبين هذا العام، ربما تعود الأسبوع المقبل. مع دفعها للخلف بفعل الرياح ذات الضغط العالي في بحر الصين الجنوبي.

وتم رصد العاصفة آخر مرة عند الفجر وهي تهب على بعد 125 كيلومترًا. غرب مدينة باكنوتان الساحلية في إقليم لا يونيون الشمالي.