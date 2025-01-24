عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض اليوم

أعلن معهد أبحاث الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية، بأن الأرض ستتعرض لعاصفة مغناطيسية اليوم الجمعة.

وجاء في تقرير صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد: “حدث توهج شمسي مؤخرا. ونجم عن هذا التوهج سحابة من البلازما. ونظرا لأن سرعة السحابة منخفضة نسبيا، فإن السحابة ستنتقل لتؤثر على الأرض مسببة عاصفة مغناطيسية”.

وأضاف المعهد: “مبدئيا من المتوقع أن تتأثر الأرض بعاصفة مغناطيسية يوم الجمعة في النصف الثاني من النهار بتوقيت موسكو”.

وقال الخبراء في المعهد، أن العاصفة المغناطيسية التي ستضرب الأرض ستكون من فئة G2 على الأغلب.

حيث تقسم العواصف المغناطيسية من حسب شدتها إلى خمس فئات: G1، G2، G3، G4، G5.

وكان معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو قد أعلن أن توهجا من فئة M3.3 حدث على الشمس يوم الاثنين في تمام الساعة 13:39 بتوقيت موسكو، واستمر لمدة 48 دقيقة.

وينجم عن هذه التوهجات الشمسية عادة عواصف مغناطيسية تؤثر على كوكبنا.

وتتسبب هذه العواصف، بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.

كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة.

ويوجد حول الكرة الأرضية غلاف غير مرئي “الغلاف المغناطيسي”، الذي يحمي الأرض من الإشعاع الشمسي.

كما تعصف بالأرض الرياح الشمسية، وعادة، تكون قوة ضغط الرياح الشمسية وضغط الغلاف المغناطيسي للأرض متساويين.

ولكن عندما تحصل في الشمس توهجات، تزداد سرعة الرياح الشمسية، ويختل توازن الضغط. حيث يبدو أن ضغط الغلاف المغناطيسي على الأرض قد ازداد، ما يؤدي إلى تغير قوة التيارات.

ويطلق على هذه التغيرات “عاصفة مغناطيسية”.