عاصميات لمن يرغب في الثبات

أستاذة جامعية تمنحك الهناء والحياة الكريمة

قد تتألق بعض النساء في المجال العلمي والمهني، وتواصل نجاحاتنا وتميزها على مختلف الأصعدة، لكن يأتي اليوم الذي تشعر فيه بأنه ثمة فراغ لا يسدّه لا مال ولا رفاهية الحياة المادية، بل شريك يقاسمها الأحاسيس والمشاعر والحب الصادق.

هذا ما جاء على لسان متصلة بنا تريد الارتباط في كنف الحياة، شابة من العاصمة، كافحت في الحياة وحققت أحلامها وصارت أستاذة جامعية يحسب لها ألف حساب، تبلغ من العمر 43 سنة، عازبة، لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل، متوسطة القامة، هادئة وخجولة، على قدر كبير من الحياء والاحترام.

غايتها الزواج على سنة الله والرسول من رجل متواضع وصادق يعينها على إكمال المشوار ويبنى برفقتها أسرة على أسس المودة والاحترام، تريده من العاصمة والولايات المجاورة لها، له مستوى ثقافي مقبول، سنه أقل من 52 عاما، لا يهم إن كان أرمل أو مطلقا حتى بأولاد، حبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

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تناشد ابن الحلال لتحقق معه الاستقرار..عروس متميزة بروح نقية فمن يظفر بها؟

شابة أخرى من العاصمة، متحجبة ومتقية، قررت أن تكون لها فرصة من خلال منبر “آدم وحواء” لتناشد ابن الحلال وتعلن بأنه لا يأس ما دامت الأرزاق بيد الواحد القهّار، عازبة، لم يسبق لها الارتباط، تبلغ من العمر 42 سنة، ماكثة في البيت، بهية الطلَّة، مقبولة الشكل جدا ومتوسطة القامة.

تحتاج أن تكمل المشوار إلى جانب زوج شهم يصونها على الدوام، تريده من العاصمة والولايات المجاورة لها، ولا يهم إن كان أرمل أو مطلقا من دون أولاد، سنه لا يتعدى 55 عاما، يكون عاملا مستقرا، ومن الأفضل أن يكون لديه مسكن خاص.

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عاصمية جميلة لمن يبحث عن زوجة مثالية.. من أهبه حياتي ويجعلني سيدة بيته؟

عرض ثالث لشابة من العاصمة، عازبة، لم يسبق لها الزواج، في العقد الرابع من عمرها، تمارس حرفة الخياطة في المنزل، صاحبة ذوق رفيع، وسيدة من الطراز الجميل، تحمل من الصفات ما يجعلها مقبولة في القلوب وتهواها النفوس، ميزها الله بنعمة الجمال ووجه سمح كالملاك، متوسطة القامة، ترغب في السكينة مع رجل صالح يتخذها في الحلال شريكة عمره وقرّة عينه، تريده من أي ولاية، خاصة العاصمة وضواحيها، سنه لا يتعدى 60 عاما، يكون جادا في طلبه، لا يهم إن كان أرمل أو مطلقا حتى بأولاد، تريده عاملا مستقرا.

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