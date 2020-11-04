عاصميات يرغبن في الثبات

من يمنحني الأمل لأرمم حياتي وأستقر؟.. سأهديك روحي وأجعلك تاجا على رأسي

ما من أنثى على هذا الكون لا تتوق أن تكون أمّا تحضن فلذة كبدها وترعاها وتسهر على شؤونها، لتسمع كلمة “ماما” وتقرّ عينها بأولادها، لكنني والحمد مؤمنة بأنه لا خير إلا فيما اختاره الله لنا، لقد مررت بتجربة، لكن لم يكتب لها الاستمرار ولم تثمر بأولاد.

هذا باختصار ما هزّ الشوق في قلبي وبسط السكينة في روحي حتى أنشر إعلاني، آملة من الله أن أجد قلبا يعانق قلبي، أنا مريم من العاصمة، أبلغ من العمر 44 سنة، مطلقة من دون أولاد، ماكثة في البيت، طويلة القامة ورشيقة، بيضاء البشرة، متحجبة وربّة بيت ممتازة.

أريد أن أعيد ترميم حياتي بإذن الله مع شخص يمنحني فرصة تحقيق حلمي في أن أكون أمّا لأبنائه إن كان مطلقا أو أرمل بأولاد، أعد أن أكون الصدر الحنون لهم والأم العطوفة عليهم، شرطي فقط أن يكون لديه مسكن خاص ومصدر رزق ثابث، سنه أقل من 60 عاما، وأنا هنا على عهدي بالوفاء موفية.

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أبحث عن مرفأ أمان أحقق معه الأحلام.. مهما كان حالك ووضعك.. حياتي رهن إشارتك

لم يكن أبدا تأخري في الزواج أمرا محرجا أو مقلقا بالنسبة إلي، فمتى ساق الله الرزق فهو خير لي، ففلسفتي في الحياة هي الصبر وحسن الظن بالله عزّ وجل، وليقيني أن الحياة سعي واغتنام لفرصها، فقد آثرت على نفسي أن أبادر للبحث عن شريك يأخذني إلى دنيا السعادة، رجل جاد يطلبني في الحلال، أقبله ولو كان بعاهة خفيفة.

أنا سيدة بيت ومدبرة رائعة لشؤونه، محبة للخير وبشوشة في حياتي، متفانية في أي شيء أقدم عليه مهما كان بسيطا، من العاصمة، عمري 39 سنة، عازبة، لم يسبق لي الزواج، ماكثة في البيت، أخدم والديّ وأبرّهما بالقدر الذي بعث رضاهما في قلبي أن طاعتي لهما لن تذهب سدى، خمرية البشرة، متوسطة القامة، بشوشة ومحبة للحياة.

أريد أن يجمعني النصيب برجل من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه بين 40 و 50 عاما، أقبله أرمل بأولاد وشرطي أن يكون موظفا مستقرا، ولديه مسكن خاص، وله مني فائق التقدير.

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