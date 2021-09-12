عاصمية أصيلة ستدعمك مهما كان

من العاصمة. ستكون أول محطة لنا في هذا الركن لنعرفكم على سامية، عزباء في الـ 44. ماكثة في البيت ومدبرة جيدة لأموره. إنسانة شريفة وأصيلة ذات قلب طيب، محترمة وجادة.

تريد سامية أن يكون لها نصيب مع رجل صادق، يمد لها يده وتسنده هي في الضراء قبل السراء، تكون له المؤنس ويكون لها الصديق والحبيب والقلب الدافئ. شرط سامية أن يكون من سيدق باب أهلها خاطبا أرملا بأولاد تعد أن تكون لهم نعم الأمن سنه لا يتجاوز55سنة، من العاصمة وضواحيها.

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الرقم السري : 135547