عاصمية تناشد رجلا مسؤولا وصادقا تحصل معه الهناء وراحة البال

امرأة من الجزائر، لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 43 سنة، ماكثة في البيت، بيضاء البشرة وممتلئة الجسم مقبولة الشكل وأنيقة.

تتمنى إتمام نصف الدين بما يرضي الله، من أجل ذلك تناشد رجلا مسؤولا وصادقا تحصل معه الهناء وراحة البال، لا يتجاوز عمره 65 سنة.

ولا تمانع إن كان أرمل أو مطلقا بأولاد، تشترط أن يكون لديه عمل مستقر ومسكن خاص تفضل أن يكون شريك حياتها من إحدى مدن وسط البلاد.

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