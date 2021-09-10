عاصمية جميلة وأصيلة لمن يرغب في حياة عليلة

توجّست في البدء من الإقدام على مثل ذي خطوة. لكنّني أدركت أنه من الجبن أن أبتعد عن سعادة أودّ أن أحققها في حياتي. صحيح أن لي ما يمكّنني من أن أحيا في وئام وسلام داخلي. فأنا والحمد لله إطار في مؤسسة عمومية بترولية. حققت وأنا في الأربعين من عمري ما عجز الرجال عن تحقيقه.

فإرادتي عملتي وجديتي هي رأس مالي، على قدر كبير من الجمال وحسن الأخلاق أنا، مطلّقة ببنت أحيا لأجلها لأؤمنّ سبل الحياة الجميلة.

أرغب بكل جدية أن تكون لي أيّام جميلة أرتاح فيها إلى جانب رجل صادق محترم، يقدر ما بلغته ويأخذ بيدي إلى عوالم لم أكن أحلم بها من إحتواء وإهتمام يليق بي.أريده من العاصمة وضواحيها بالنظر إلى طبيعة عملي، رجل لم يتجاوز 52من عمره، شرطي أن يكون موظفا مستقرا عالي الهمة، أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد.

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