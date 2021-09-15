عاصمية في العقد السادس تريد معانقة السعادة

أهلكتني الوحدة. وغدت أيامي متشابهة رتيبة. وحدي بين أربعة جدران أقلب في دفاتر الماضي وليس لي كسلوى إلا الإستئناس بالأمل. أمل غد أفضل، كيف لا لن يكون لي غد أفضل وأنا إمرأة تقية نقية. سليلة أسرة محافظة وعلى قدر كبير من الأخلاق. ليس من العيب أن أبحث بعد أن بلغت من العمر الستين على رجل صالح يأخذ بيدي، وليس من السّيء أن أحقق حلما إقترن لدى العامة بعمر معين، فأنا لا أخفيكم أريد أن أرتدي ثوب الزفاف الأبيض وأحي فرحة العمر.

انا إمرأة عاصمية، في الستين من عمري، مطلقة بدون أولاد،محترمة وخلوقة، بيضاء البشرة، متوسطة القامة، يتيمة الوالدين أحيا بين إخوتي معززة مكرمة.

أريد أن يكون لي نصيب في اقرب الأجال مع رجل محترم وخلوق من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز ال70عاما، أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد أكون لهم نعم الأم.

ندائي من المؤكد أن سيكون له رجع صدى، وأملي في جريدتي الغراء وفي صفحة باب الفرج كبيرة جدا.

الرقم السري : 135576

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