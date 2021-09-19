عاصمية محترمة تتوق لأن تحيا الأمل

لم يكن الأمر صعبا بالنسبة لشابة عاصمية. أن تأخذ على عاتقها مهمة أن تجد لها من يشد أزرها في رحلة العمر. صراحتها. ورغبتها اللامتناهية في أن تزف عروسا وأمها على قيد الحياة ضحد خجلها في طرح الموضوع. هاتفتنا وكلها ثقة من أنّ النصيب سيكون على يد مركز الأثير.

صاحبة إعلاننا الأول، تبلغ من العمر46سنة، ماكثة في البيت، مدبرة جدية لأموره من طبخ وإدارة وتسيير، خمرية البشرة ومتوسطة القامة، تقدر الرجلـ، وتقرّ بأهمية انه يتعب ويشقى من أجل ضمان لقمة العيش.

تريد أن يكون لها فرصة من خلالها لترتدي ثوب الزفاف الأبيض، مع رجل صالح ومحترم من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنه من 40إلى 48سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، شرطها أن يكون موظفا مستقرا قادرا على حمايتها وضمان العيش الكريم لها.

الرقم السري : 135594

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