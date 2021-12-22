عاصمية محترمة تعدك بعلاقة ليس لها مثيل

يطمح الرجل أن يكون له من الموظفات زوجة محترمة. تسانده وتعينه ليس من باب الطمع وإنما من باب تقاسم المسؤوليات وبلوغ السعادة في الحياة. وعلى هذا الأساس أوجدنا هذا الفضاء الذي نتمنى أن يجد كل راغب فيه رغباته. ونعدكم دائما بالأفضل والتنويع، كونوا فقط أوفياء، ولا تترددوا في الاتصال..

الرقم السري :

136193

الحياة السعيدة تبدأ بقرار جميل

امرأة من العاصمة، صاحبة إرادة قوية، وفي نفس الوقت طيبة، تتمنى لأن تجد من يحتويها ويرأف بروحها الجميلة. حتى ينسيها عناء السنين، ويمدها بطاقة إيجابية تواجه بها الدنيا، تمكنت صاحبة العرض من النجاح بدرجة الامتياز في المجال المهني. بفضل الله أولا، ومثابرتها وأخلاقها الفاضلة، تميزها سمح لها أيضا أن تكون محبوبة لدى المحيطين بها. كما تبلغ من العمر 48 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج، عاملة كما سبقنا الذكر، مقبولة الشكل وطويلة القامة. تتمنى الاقتران، إلى جانب ابن الحلال، الذي يصون قلبها ويزيد من تألقها، رجلا ينوي الحلال معها. لا يهم من أي ولاية يكون، سنه أقل من 60 عام، يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري :

136194

محترمة من يجعلها نبضا لقلبه.. وترافقه طيل حياته

شابة من ولاية مستغانم، في الأربعين من العمر، عزباء لم يسبق لها الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية. سمراء البشرة، ومتوسطة القامة، بشوشة كيّسة، من النوع الذي يزرع البهجة والسرور في قلب المحيطين بها .

هاتفتنا والأمل يغمر قلبها، في أن تجد زوجا صالحا يحملها على بساط الحلال ويحلق بها في دنيا الأمان. زوجا شهما ذو نخوة يأتي البيوت من أبوابها ويطلبها من أهلها، كما تريده من إحدى ولايات اغرب. سنه لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بولدين فقط، وشرطها أن يكون موظفا مستقرا.

الرقم السري :

136195

امرأة طيبة محترمة تحلى الحياة إلى جانبها

عودة إلى وسط البلاد، ونعرفكم من هناك على امرأة طيبة القلب ومحترمة، تبلغ من العمر 46 سنة، مطلقة بدون أولاد. تشغل منصبا مرموقا في قطاع جد حساس، إنسانة لا تفارق الابتسامة محياها بالرغم من الأحزان التي رُسمت في قلبها. تبدو أقلّ من سها بكثير، وفي البيت هي سيدة من الطراز الرفيع.

تتمنى أن تحقق الاستقرار الجميل إلى جانب زوج يتفهمها ويكون لها الرفيق الأمين، شريكا يمنحها الحب والود الكبير. تفضله من إحدى ولايا ت الوسط الجزائري، بسبب ظروف عملها، سنه لا يتجاوز 65 سنة. تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد كبار، عاملا مستقرا، وحبدا لو يكون لديه مسكن خاص.

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