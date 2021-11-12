عاصمية مميزة ستجعلك في قمة السعادة

الرقم السري :

135920

هل من سبعيني طيب يأخذ بيدي ويحتويني

ليس للسّعادة مكان أو وقت معين ولعلّ أعظم سعادة هي تلك التي يعانقها الفرد بعد صبر طويل. وانتظار حمل بين طياته بعضا من الحزن أو الغبن الذي لفح القلوب المنهكة. إلا أنّ حسن الظنّ بالله هو ما من شأنه أن يضمّد كل جرح ويبرئ أي شرخ. حقيقة مررت بتجربة أثقلت كاهلي، وجعلتني أحيا خيبة موجعة خاصة بعد فقداني لوالداي. إلا أني لا أنكر أنني أسعى جاهدة لخلق الحياة في قلب لا زال مفعما بالحب والحنان. ولعل هذا ما جعلني اليوم أقف بين يدي العاملات في مركز الأثير. راغبة في أن يكون لي نصيب في هذا العمر حتى لا أحيا الوحدة، وحتى أجد السند.

انا إمرأة عاصمية، في الستين من عمري، مطلقة بدون أولاد، محترمة وخلوقة. بيضاء البشرة، متوسطة القامة، يتيمة الوالدين أحيا بين إخوتي معززة مكرمة.

أريد أن يكون لي نصيب في أقرب الآجال مع رجل محترم وخلوق من العاصمة وضواحيها. سنه لا يتجاوز الـ 70عاما، أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد أكون لهم نعم الأم.

ندائي من المؤكد أن سيكون له رجع صدى، وأملي في جريدتي الغراء وفي صفحة باب الفرج كبيرة جدا.

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الرقم السري:

135790

حرفية عشرينية تهديك حياة بهية

أمينة من بومرداس، فتاة بهية، ذات نبرة جدية، تتسم بالصبر وقوة الإرادة والسعادة، توسمنا من خلال مكالمتها أنها جديرة بفتح بيت وتكوين أسرة. كيف لا وهي حرفية مقتدرة في صناعة الحلويات العصرية، فتاة ذات نظرة يشع منها الأمل والتفاؤل.

لا تريد أمينة من خلال منبر مركز الأثير والإعلان الذي ضمته في ركننا هذا سوى أن تجد لقلبها مؤنسا جادا، لا تهمها الولاية بقدر ما تهمها الجدية والحب، رجل سنه من 26الى35سنة، أعزب لديه سكن خاص، وشرطها الأول والأخير أن يكون عاملا مستقرا.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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