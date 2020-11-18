عاصميون في الحلال راغبون

أعزب يبحث عن الحلال ، يبلغ من العمر 39 سنة، عامل مستقر في إحدى الشركات الوطنية ولديه مسكن خاص.

يريد تطليق العزوبية على يد امرأة تكون له خير متاع في هذه الدنيا، امرأة متقية وتقدر الحياة الزوجية.

يريدها من العاصمة وما جاورها، سنها بين22 و33سنة، تكون عازبة ومتحجبة، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري: 133495

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هل من عروس تسكن القلب والروح؟

عاصمي آخر مصمم على إكمال نصف الدين، أمله أن يجد قرّة العين، إنه محمد صاحب الـ 36 من العمر.

شاب أعزب، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر ولديه مسكن مع الأهل، يسعى من أجل الاقتران والظفر ببنت الحلال.

شابة تكون مفعمة بالحياة يمسكان بيد بعض ويحققان معا الأمنيات، لا يهمه من تقبل بعرضه،إلا تكون ذات أخلاق وهادئة الطباع.

يتمناها أن تكون من العاصمة وما جاورها،سنها أقل من30 عاما،لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت،فقط تكون عازبة.

الرقم السري: 133496

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