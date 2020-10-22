عاصميون في الحلال راغبون

أرغب في الثبات.. وزوجة ماكثة في البيت

محمد من العاصمة، يبلغ من العمر 50 سنة، يبحث عن زوجة يعيش معها كل معاني الصدق والوفاء، تعرض لخيبة أمل في تجربة مرّة جعلته يتجرع كؤوس المعاناة، لكنه فكر بإيجابية وقرر أن يعيد لحياته البهجة مع زوجة متقية تنسيه الأسية.

محمد رجل مطلق، ليس لديه أولاد، متقاعد من شركة وطنية ويملك مسكنا خاصا، يناشد زوجة طيبة من عائلة أصيلة ومحافظة، تكون من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها لا يتجاوز 45 عاما، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفلين على الأكثر يتكفل بتربيتهما، شرط أن تكون ماكثة في البيت.

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أريد أن أكمل نصف الدين.. وأرتبط بذات الأخلاق واليقين

فيصل من العاصمة، أعزب، لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 39 سنة، تاجر ناجح في حياته، لديه مسكن مع العائلة، أبيض البشرة ووسيم الشكل، يسعى لإكمال نصف دينه استجابة للنبي الكريم وامتثالا لأمره، ولأن هذه العلاقة من أنبل وأقدس الروابط على وجه الأرض، لما فيها من معانٍ سامية واحترام متبادل.

صاحب العرض يرجو في شريكة عمره التقوى والأخلاق، فتاة تكون أنيقة لا يسمع منها إلا الكلمة الطيبة، جميلة الشكل يرتاح لها القلب، يريدها عزباء، سنها لا تتعدى 30 عاما، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133399

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر