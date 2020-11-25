عاصميون في رحاب الخير ماضون

أرمل يتمنى التوفيق وتحصيل السعادة على طول الطريق وفي رحاب الخير

محمد من العاصمة رجل يبلغ من العمر 60 سنة، يعيش وحيدا بعد وفاة زوجتي، متقاعد من مؤسسة عمومية.

لديه بنتان راشدتان، مسؤول ومتقي، يحاول يوميا بالطاعات أن يقتل الروتين، اتصل بنا وكله أمل أن يعثر على الونيس الوديع.

إمرأة صالحة صادقة وحنونة تعي ما لها وما عليها من مسؤوليات.

يريدها من الوسط الجزائري، سنها لا يتعدى 55 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة، يعدها بحياة مستقرة جميلة

تكون ماكثة في البيت لأنه ميسور ومقتدر والحمد لله.

الرقم السري: 133546

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عاصمي أصيل يبحث عمن تتفهمه وتصون شرفه

أنا رجل من العاصمة، أبلغ من العمر 50 عاما، موظف مستقر في إحدى للمؤسسات الخاصة المرموقة، لم يسبق لي الزواج.

ولدي سكن مريح ورحب، سعدت لأنني تعرفت على مركز الأثير علي أجد من بين قارئات هذه الصفحة.

من تقبل بخوض غمار تجربة جميلة ملؤها التواد والرحمة والحب على سنة الله ورسوله.

زوجة أتمناها أن تكون من إحدى ولايات الوسط، أعدها أن أكون لها نعم المؤنس والرفيق، سنها لا يتجاوز40 سنة.

أريدها عزباء جميلة الشكل، وحبذا لو كانت ماكثة في البيت، ثقتي كبيرة في كل من سيقرأ طلب هذا.

وأنا ممتن لكل من ستضع ثقتها في شخصي، فأنا حنون ومتعقل إلى أقصى درجة بشهادة من حولي والحمد لله.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133547

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