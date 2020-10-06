عاصميون في رحاب الخير ماضون

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من ترسم الامل في حياة ستيني أرمل

أنا محمد من العاصمة، عانقت من عمري63خريفا، أحيا وحيدا في بيتي بعد وفاة زوجتي، متقاعد من مؤسسة عمومية، لي بنتان بالغتان، مسؤول ومتقي، أحيا على هامش روتين قاتل أحاول أن أبدده بالطاعات والتأمل والمطالعة. أريد أن ابدأ من جديد مع إمرأة صادقة وحنونة تعي ما لها وما عليها من مسؤوليات، إمرأة تكون من الوسط الجزائري لا يتجاوز عمرها45سنة، اقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، أعدها بحياة مستقرة جميلة، وأريد أن تكون من سأجتمع بها متقاعدة أو ماكثة في البيت لأنني ميسور ومقتدر، إمرأة لديها مفاتيح سعادة قلب بسيط ومحب.

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من تشق الطريق مع أعزب في الخمسين؟

أنا عاصمي في الـ50 من عمري، موظف مستقر في إحدى للمؤسسات الخاصة المرموقة، لم يسبق لي الزواج، ولدي سكن مريح ورحب.أعلم أنني في سن يجعلني على قدر من الوقار والسكينة، وقار دفعني ان أعرج نحو مركز الأثير علني أجد من بين قارئاته من تقبل بخوض غمار تجربة جميلة ملؤها التواد والرحمة والحب على سنة الله ورسوله.

أريد ان تكون لي زوجة من إحدى ولايات الوسط، أعدها أن أكون لها نعم المؤنس والرفيق، سنها لا يتجاوز40سنة، أريدها عزباء جميلة الشكل، وحبذا لو كانت ماكثة في البيت، ثقتي كبيرة في كل من سيقرأ رسالتي هاته وأنا ممتن لكل من ستضع ثقتها في شخصي، فأنا حنون ومتعقل إلى أقصى درجة بشهادة الجميع والحمد لله.

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مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر