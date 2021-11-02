عاصميون غايتهم الحلال في أقرب الآجال

حقا لا يوجد أجمل ولا أروع من السير على الطريق المستقيم، الذي ينعم فيه العبد براحة البال والسعادة على الدوام. وبذلك هذا ما اخترناه لكم اليوم في هذا الركن، رجال عاصميون اتصلوا بنا يريدون أن يطرقوا البيوت من أبوابها. ولأن يعثروا على من تناسبهم في مشوار حياتهم، ولم لا نتخذ نحن بدورنا لنمد لهم يد العون بإذن لله، وكل التوفيق للجميع.

الرقم السري :

135809

هل من عروس مستعدة للارتباط

على بركة الله نبدأ عروضنا لرجال من العاصمة اختاروا خدماتنا من أجل الظفر بخير متاع في الدنيا. والبداية تكون مع شاب يبلغ من العمر 37 سنة، من نبرة صوته لمسنا الطموح والمثابرة. حقق ما يربو إليه من خلال عمله البسيط، يتمتع بقدر كبير من المسؤولية. يدرك قيمة المرأة ويرى أنّ الرجل هو سبب سعادتها إن هو أدرك كيفية الحفاظ عليها.

يتمنى صاحب العرض الارتباط على سنة سيد الخلق، إلى جانب شابة طيبة القلب. من العاصمة والولايا المجاورة لها، سنها لا يتجاوز 30 سنة، عزباء لم يسبق لها الزواج. وأكثر ما يتمناه أن تكون ماكثة في البيت، ومقبولة الشكل.

الرقم السري :

135810

سأهديك حياة الأميرات.. وأمسك بيدك على سنة رسول الله

كانت أجمل صدفة هي تلك التي عرفتني بمركز الأثير وخدمة أدم وحواء، لأنني رأيت فرصة لأعيد بناء حياتي من جديد. أسعى في الخير والله المستعان على أمر، فأنا عاصمي مضى من عمري 48 عام. كما أمارس التجارة ولدي سكن خاص، مررت بتجربة فاشلة، ليس لدي أولاد. أريد اليوم أن أكون في مصاف المتوجين بالزوجة الصالحة، انسانة صادقة تكون سندي وتضع يدها في يدي. ونواصل المشوار على الحلوة والمر، أفضلها من العاصمة وما جاورها نظرا لقرب المنطقة، سنها لا يتعدى 45 سنة. كما لا يهمني إن كانت عاملة أو بالبيت ماكثة، فالمسألة تحتاج التفاهم فقط بيننا. وأقبلها أرملة أو ومطلقة المهم عندي أن تكون سيدة متخلقة، وحتى إن كان لديها أولاد سأكون سندها في تربيتهم.

الرقم السري :

135811

ذات الدين والأخلاق.. منتهى حلم عاصمي يريد الزواج

أجل فكل ما أعرب عنه من خلال مكالمته معنا في مركز الأثير هو أن يرتبط بزوجة صاحبة خصال طيبة. كما تعاشره بالمعروف وتحبه حبا يأسر القلوب، هو رجل في غاية الاحترام. يقول أن عاش تجربة زواج أشبعته المر، لكنه لم يفقد الأمل. ولا يزال يبحث عن راحة البالي التي يعرف أنه لن يجدها إلى جانب رفيقة العمر، هو رجل من العاصمة. ويبلغ من العمر 52 سنة، مطلق بدون أولاد، موظف مستقر ولديه مسكن خاص، طويل القامة وأسمر البشرة.

كما يرغب في الاقتران على سنة خير الأنام، بزوجة محترمة أصيلة، تكون من إحدى ولايات الوسط. كما أن سنها لا يتجاوز 45 سنة، شرطه الوحيد أن تكون ماكثة بالبيت، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة حتى بولد.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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